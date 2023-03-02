宇宙人受邀前往瑞典演出。（台視提供）

第34屆金曲獎頒獎典禮將於7月1日舉行，典禮地點今（2日）於官網默默宣布、將重返小巨蛋盛大登場，繼去年南下高雄舉辦後，今年重返台北備受各界期待。此外，去年《GMA金曲國際音樂節》首度與瑞典Future Echoes音樂節合作策略聯盟，藉由互換雙邊演出團隊，達到音樂交流目的，去年參演金曲國際音樂節的「宇宙人」及「麋先生」強大的現場演出實力與舞台渲染力，獲瑞典Future Echoes音樂節策展人Peter ÅSTEDT肯定，邀請2組演出團隊於今年2月18日代表GMA前往瑞典演出。

Future Echoes音樂節於每年2月在瑞典城市北雪平舉辦，邀請世界各地的藝人與音樂專業人士共襄盛舉，今年於北雪平共計9個場館舉辦活動及演出。「宇宙人」及「麋先生」透過金曲國際音樂節策略聯盟計畫，於Future Echoes舞台各自帶來近40分鐘的精采演出，「宇宙人」秉持著代表臺灣音樂的使命感，一連嗨唱8首熱門夯曲，吸引眾多歐洲樂迷特地前來支持，令「宇宙人」無比感動。因為疫情許久沒有出國的「宇宙人」，除了本次在瑞典的演出，也再受邀至英國倫敦演出，並於演出後再獲葡萄牙音樂祭主辦方邀請演出。

「宇宙人」對於今年開局就有許多海外演出機會感到興奮，透露今年的關鍵字就是「巡演」，間接預告將有非常多演出行程。談到這趟演出最印象最深刻的事情，「麋先生」團員們異口同聲地說：「冷！這裡好冷！」正逢冬季的瑞典平均攝氏0度的嚴寒氣溫，仍冷卻不了歌迷和團員們的熱情，第一次到瑞典的「麋先生」也坦言，每次到海外演出前都會很緊張忐忑，但表演結束後都會深刻體會「音樂就是最好的溝通方式」，即使聽不懂歌詞，台下歌迷仍然會隨著音樂律動，更期許自己的音樂能夠跳脫語言限制，讓世界各地的歌迷都能接收到樂團想要傳達的一切。

結束瑞典演出行程後與「宇宙人」馬不停蹄飛往英國舉辦專場，「麋先生」悄悄透露：「預計在這趟歐洲巡迴寫出一首新歌放在新專輯中，預計年中給大家好消息，演唱會也在如火如荼準備中！」。