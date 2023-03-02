宅在家學習網最新一期內容，哈燒股識「圖書館」單元，新增有價證券競價拍賣業務說明。股票競價拍賣是指，公司以已發行股票或現金增資發行新股辦理股票初次上市上櫃及已上市、上櫃公司辦理現金增資全數承銷案件，及轉換公司債、附認股權公司債承銷案件得以競價拍賣為之，依規發行公司及承銷商內部人等則不能參與股票競價拍賣。另外，內部人子女解任申報新規定上路，配合民法第12條修正條文，滿18歲的成年人，自112年1月1日起施行，證交所提醒上市公司及公開發行公司辦理內部人子女之成年解任時，應注意配合調整申報時點。

「地雷區」單元，新推出內線交易的四大項目買賣標的說明。依照證券交易法第157條訂定內線交易買賣標的，包括「上市股票」、「在證券商營業處所買賣之股票」、「其他具有股權性質之有價證券」、「非股權性質之公司債」等四大項目。證交所提醒投資大眾，為了避免觸法，最簡單的方法就是遵循「公開消息否則禁止買賣」原則，並建立正確觀念。

「電影院」單元製作「人類存亡關鍵密碼ESG」宣導影片，以氣候變遷災難帶出落實公司永續發展（ESG），說明企業社會責任（CSR）、綠色金融及永續投資等重要觀念，讓投資大眾體認以一己之力，亦可以幫助改變人類未來。