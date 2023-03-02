新竹市議會監督小組多名議員昨也到新竹棒球場會勘，也在外野紅土發現大顆粒碎石。（林彥甫提供／王惠慧新竹傳真）

新竹棒球場爭議未平，尤其球場積水問題遲遲難解，中職2023中華職棒例行賽賽程日前出爐，並未安排新竹球場作為比賽場地，味全龍隊也說，球場未改善和驗收前，確定不會安排新竹球場的比賽，也讓地方上的球迷哀嚎，到底何時才能在新竹看到球賽？

斥資12億元整建的新竹棒球場爭議不斷，新竹市長高虹安昨開記者會說明，針對排水不良問題，廠商承認球場確有缺失且急需改進，在不追加預算前提下，除依原契約須符合國內中華職棒賽事等級外，統包廠商承諾，將自主改善缺失並優化場地排水性能及整體關聯性必要之工程項目，升級至符合WBC或類似國際賽事規格。

新竹市議會監督小組多名議員昨也到新竹棒球場會勘，發現外野紅土大顆粒碎石、草皮長雜草、建物內樓梯扶手生鏽等問題，議員也要求市府與廠商驗收檢查時需要更加用心。

中華職棒公布今年例行賽的場次，新竹棒球場並沒有安排任何的場次，讓不少球迷哀嚎。有球迷指出，球場改善無進度，有任何缺失就應該盡快追究責任，遲遲看不到球場重新啟用的時間表，是枉顧球迷權益。

味全龍昨則表示，新竹棒球場問題目前仍由龍來公司與市府協商，希望在2月底前獲得答案。

由於龍來公司與市府已簽訂契約，雙方未來針對違約部分還有待協商，光是去年7月底停賽起至今年1月31日，龍來公司向市府提出因無法營運而產生的支出虧損求償，金額約在700餘萬元，至於球場究竟何時開打，恐怕仍遙遙無期。