恒指開低229點報20,390點，之後反覆，最多曾跌298點，低見20,321點，破十天線後有支撐，恒指早盤收報20,536，跌83點或0.4％。

國指報6,896點，跌0.3％。科指午收4,141點，降1.1％。大盤早盤成交619.26億港幣。

人民幣離岸價回落，最低見過6.9058兌一美元，貶323點，最新報6.8983元。

藍籌個別發展。滙控升0.3％；友邦升1％；港交所升1.9％；信義玻璃揚4.4％，為恒指成份股表現最佳；但百威亞太上年少賺近4％，早盤挫2.8％；華潤啤酒跌1.9％；中升為表現最差藍籌，早盤挫4.1％。

科網股部分，今日公布業績的嗶哩嗶哩，業績前大幅下跌，早盤大跌7.4％；快手跌1.5％；阿里巴巴挫3.7％；京東下滑2.3％；騰訊降0.8％；美團下滑1.1％；百度降2.5％；微博上季淨利潤跌9％，早盤大跌11.3％。

基建股方面，大陸全國兩會即將召開，「中字頭」基建股集體上漲，連帶相關港股上揚。中交建漲5.7％；中鐵漲4.1％，中鐵建揚4.1％；中車升4％；中國能源建設升3.2％；中國中冶升4％；中國建築國際升2.8％。

航運股部分，波羅的海乾散貨指數（BDI）九連升，更重上千點大關，航運股走強。對指數敏感的太平洋航運，早盤飆5.1％；中遠海控揚4.5％；東方海外升3.6％；海豐升2.7％。