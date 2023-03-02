個資外洩事件頻傳，國民黨團今召開記者會直言，有網站兜售我國戶政資料，一筆竟然只要2.98美元，質疑數發部每年200億元預算，卻連政府部門網路個資安全維護，以及企業資安都做不好，唯一讓國人有印象的只有麵線外送平台，難道在唐鳳部長眼裡，國家資安比不上賣麵線重要嗎？

國民黨團總召曾銘宗表示，去年8月數位發展部成立，各界都寄予厚望，希望能夠解決資安問題，沒想到國內資安外洩的問題越來越嚴重，資安漏洞越來越大，數發部設立之後，做了哪些事情？事實上數發部只會做「健檢」，以歐洲來講，他們為了保護個資，最高的罰鍰是2千萬歐元，或是營業額的4％，但數位部成立至今卻一點功能都沒有。

書記長謝衣鳯表示，國民黨團最早追蹤、揭露國人2300萬筆戶政個資遭到外洩，在國外「Berach Forums」論壇公開販賣的問題。近期微風百貨90萬筆客戶個資遭駭，同樣都在Berach Forums論壇公開兜售，而企業資安危機還包括了華航、虎航、雄獅旅行社、麗台科技、iRent等。根據2022年台灣資安曝險調查報告，台企網路防護評分為78.72分。

謝衣鳯問唐鳳，數發部今年公務預算56.7億元，前瞻預算為160億元，總共211億元預算，拿到這麼多預算，還要繼續賣麵線嗎？還要繼續當IT人形看板？國家的資安防護計畫在哪裡？公務系統資安應變怎麼做？台灣未來的數位發展與應用該怎麼辦？蔡政府的數位發展方向在哪裡？

國民黨立委賴士葆表示，蔡英文總統在107年開始，就不斷強調「資安即國安」，一直講到112年，結果卻是「道沒有一尺」，但「魔卻高了好幾丈」。根據調查局所掌握的資料顯示，中國黑手盜賣台灣2300萬筆戶政個資，但要進一步請問調查局，人抓到了沒有？

賴士葆指出，從暗網找到台灣2300萬人個人信息，每筆賣價2.98元美金，相信調查局也知道這個暗網在販售國人個資，但始終抓不到人。唐鳳在未擔任數發部長前，蔡政府稱是數位天才、台灣之光，接任部長之後，變成數位笑話部，只推出點麵線平台。

賴士葆呼籲唐鳳，資安漏洞有多大，國安漏洞就有多大，請回歸本業，讓數發部下轄的資訊安全署好好發揮功能，不要只會設計外賣平台吧。