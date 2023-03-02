吳怡玎指出，假如廢核後企業用電持平或沒有明顯增加，但台電的排碳係數卻沒有下降，因而導致企業被收取比較高的碳費，這樣的非戰之罪究竟該算誰的？（截取自國會直播頻道）

非核家園2025年目標再生能源佔比2成，去年經濟部改口延後1到2年達成，該目標等同跳票。立委指出，假如綠電趕不上廢核的用電缺口，加上發電排碳係數降不下來，對企業來說形同「非戰之罪」。環保署長張子敬表示，可針對碳費的費率來考慮。

立法院司法及法制委員會、衛環委員會今(2)日聯席併案審查「環境部組織法草案」。

國民黨立委吳怡玎表示，現在每度電的發電排碳係數為0.509公斤，現在核能佔比約9％，2022年綠能也是9％左右，非核家園全面廢核，再生能源就要趕上廢核的用的電缺口，否則就只能靠火力發電來撐起。

吳怡玎指出，廢核後的排碳係數會變成多少？假如企業用電持平或沒有明顯增加，但台電的排碳係數卻沒有下降，導致企業被收取比較高的碳費，這樣的非戰之罪究竟是算台電的還是民間企業的？「這是能源政策的錯，不是企業的錯」。

張子敬表示，碳費收取的價格要看每噸碳排放的代價，如果排碳係數太高是非戰之罪，那麼碳費的費率就可以來考慮。

國民黨立委林思銘詢問，很多當初支持核電除役的國家，後來為了因應減碳和環境危機紛紛宣布核電延役或重啟，甚至花大錢興建大小型核子反應爐，台灣是否也能因應趨勢重啟核電？

張子敬表示，根據「環境基本法」規定，我國就是要達到非核家園目標，目前國家政策還是走向非核，除非法律有修改。

民進黨立委鄭運鵬表示，任何能源的使用都要面臨取捨，如果核廢到現在還無法解決，環保署基於環境考量，是否贊成核電延役？

張子敬表示，無論使用什麼能源，終極目標就是2050淨零碳排，現在核電停下來是逼我們更大力來發展低碳能源。