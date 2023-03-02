頭份市立游泳池已閒置近3年。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所規畫將市立游泳池改建成複合式運動館，縣府工務處協助會勘規畫。（謝明俊攝）

頭份市公所規畫將市立游泳池改建成複合式運動館，苗栗縣副議長張淑芬到場關注改建案。（謝明俊攝）

頭份市公所規畫將市立游泳池改建成複合式運動館，縣議員陳永賢到場關注改建案。（謝明俊攝）

頭份市立游泳池自1999年啟用至今，設備已趨老舊不敷目前需求使用，加上近3年來疫情打擊營運，原有承包廠商解約退場，頭份市公所為了活化游泳池場館使用，規畫改建成複合式體育館，並獲縣長鍾東錦允諾先補助3千萬元整建，頭份市公所2日舉行說明會聽取地方意見，期望能在1年內完工，讓市民享用安全的運動場館。

頭份市立游泳池啟用至今已20餘年，2年前因受疫情影響，委外營運廠商不堪虧損，向公所申請提前解約，自2020年9月15日閉館至今，並於去年9月被教育部體育署列管為公共運動設施的閒置場館，必須進行活化、轉型或報廢拆除。

市長羅雪珠全力推動游泳池場館活化，並曾赴新竹取經了解現代化游泳池設備、營運等內容後，原本規畫在原址改建成全民運動館，卻因場館使用規定年限為30年，並且經公所於2019年做過耐震評估結果調查，耐震安全無虞依規定無法拆除重建。

經過市公所多次調整規畫案，市公所初步規畫改成複合式運動館，改設羽球場、桌球場、室內跑道及提供給銀髮族使用的多功能體適能場域等，原本改建總經費需1700萬元，但在近年建築原物料費用大幅上漲的情況下，提升至3千萬元，並已獲得苗栗縣長鍾東錦允諾由縣府全額支付，並指由工務處負責發包施工，完工後再交回市公所管理。

為了廣納地方意見，頭份市長羅雪珠2日上午在忠孝里活動中心，邀請苗栗縣副議長張淑芬及多名縣議員、市代表及里長等召開說明會，期望整建工程能盡快發包施作，能在一年內完工，讓市民能享用全新運動場館。

縣府表示，縣長鍾東錦上任後，為提供苗栗縣民更完善的運動空間與設施，以及多元化的運動需求，宣布在苗南、苗北各設置一座全民運動館，苗北地區將整建頭份市立游泳館成頭份市全民運動館，苗南地區則以新建苑裡鎮全民運動館，供愛好運動朋友使用，盼全民支持體育。