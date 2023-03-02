新北鶯歌一家權利車業者今(2)日凌晨1時許至鳳鳴路某處停車格內執行拖車作業，過程中竟發現疑似有女子倒臥後座，明顯死亡，讓2名工作人員嚇得馬上報警。

據了解，該車輛因欠繳權利車費用才被強行處理，當時反光玻璃造成視線不佳，人員在作業時並無發現。死者45歲女子初步研判已死亡達3天，詳細情況來有待調查釐清。

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