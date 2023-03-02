世界三大蘭展之一的「2023年台灣國際蘭展」，3/4~3/19在台南後壁的蘭花生技園區登場，台南市政府2日在展區舉行宣傳記者會，開箱現場5萬株的蘭花造景，並首度亮相「台南400-蘭得有心人」限定蘭花，這是為了2024年台南建城400年所推出的限定色系，花瓣上獨特的「Taiwan」字樣與粉紅愛心，成為全場關注焦點。

台南市長黃偉哲右眼長針眼，為大家介紹「台南400-蘭得有心人」。(台南市新聞及國際關係處提供)

台南市長黃偉哲偕同行政院農委會農糧署副署長姚志旺、台灣蘭花產銷發展協會理事長黃文榮及市議員蔡育輝、沈家鳳、李宗翰、王宣貿等人，一起進行蘭展開跑預告。

花瓣上獨特的「Taiwan」字樣與粉紅愛心，成為全場關注焦點。(台南市新聞及國際關係處提供)

黃偉哲表示，2023台灣國際蘭展是第一次由農委會與台南市政府合辦，非常感謝農委會大力相助，讓今年台灣國際蘭展有更多亮點、更長展期，相信能吸引更多遊客前來。台灣國際蘭展除了看熱鬧，還有很多國際及本地買家來看門道，藉著預展參觀並與蘭農接洽，然後直接下訂單，非常便利。

黃偉哲2日在記者會上手捧「台南400-蘭得有心人」，表示「台南400-蘭得有心人」由世茂農業生技透過奈米噴染技術，為蘭花染上美麗圖案，不僅配合3月14日的白色情人節，也是為了2024年台南建城400年所推出的限定色系，除了於蘭展期間預購販售外，目前透過蘭協的協助，也會在日本同步推出，讓世界看見台南在農業與蘭花生技上的實力。

南市府農業局表示，「2023年台灣國際蘭展」規劃主題館、競賽館、花育館、商務館、市集館、主題大道、蘭花公園、萬代湖等展區，主題館以「蘭花魔鏡-看見新起點」為策展主題，透過魔鏡的神奇力量，窺探蘭花的前世今生，從一隻千萬年前的蜜蜂化石開始，串聯恐龍、蘭花、達爾文之間的交錯關係，帶領大家一同穿梭時空，探索蘭花起源。

台南市政府表示，走過19個年頭的「台灣國際蘭展」，是世界三大蘭展之一，每年湧進幾十萬人觀展，也創造亮眼的外銷成績，期待2023蘭展更上一層樓。(記者張雅雲/台南報導)