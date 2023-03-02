中央流行疫情指揮中心今天公布國內上周最新監測變異株結果，新增78例新亞型變異株，分別為本土新增45例、境外33例。且無論本土、境外，皆以BA.2.75為本土主流。

指揮中心發言人羅一鈞表示，本土變異株監測到45例變異株，其中30例為BA.2.75，7例BA.5，6例BQ.1，2例XBB，占比分別為67% 、16%、13%、4%，本土仍以以BA.2.75為主流變異株。

境外移入部分，則有12例BA.2.75，11例XBB、4例BA.5、4個BA1、 2個BF.7。占比分別為36%、33%、12%、12%、6%。境外部分同樣以BA.2.75為主流變異株。

羅一鈞表示，境外11名XBB個案當中，有6名是XBB.1.5分別來自美國、日本、菲律賓、阿拉伯、馬來西亞等皆各2例。

截至目前國內累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.5為1,587例、BA.2為1,035例、BA.2.75為208例、BF.7為161例、BA.4為104例、BQ.1為60例、XBB為55例；另累計本土確定病例：BA.5為1,636例、BA.2為2,540例、BA.2.75為195例、BQ.1為55例、BF.7為12例、XBB為7例、BA.4為5例。

指揮中心說明，世界衛生組織(WHO)於今年3月1日資料指出，全球重組變異株(含XBB.x、XBB.1.5、XBF)佔比上升至41.5%，其中以XBB.1.5為多，BA.5及其衍生變異株(含BQ.x、BF.7)佔比下降至31.8%，BA.2及其衍生變異株佔比持平約13.7%。目前西太平洋、歐洲及美洲分別以BA.5、BQ.1及XBB.1.5及其衍生變異株為多，多數國家存在不同型別變異株共同流行情形。WHO表示BQ.1、BQ.1.1、BF.7、BA.2.75.2、CH.1.1、XBB及XBF等變異株具較佳傳播力及適應力，須持續密切關注，現有證據顯示致疾病嚴重性未明顯增加，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。

指揮中心強調，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具保護力，並可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。請民眾儘速完成疫苗接種，並落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，以獲得保護力。