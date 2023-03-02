大陸網路紅人章澤天在2009年以一張穿制服、手拿奶茶照爆紅，她以清純臉蛋和清新氣質，被網封為「奶茶妹妹」，而擁有北京清華大學高學歷的奶茶妹妹，在2015年升格當人妻、嫁給大她20歲的京東集團創始人劉強東，章澤天從網紅晉升成為豪門貴婦後，行為也變得更加低調，不再更新社群平台，但私下一舉一動仍備受矚目。而去年宣布懷孕的她，近日被捕捉到現身法國巴黎的時裝周，驚人的現況引起網友們的注意。

近日一名大陸網紅前往法國巴黎參加品牌時裝周，隨後便在社群平台上發文表示「突然有人拍了我一下嚇我一跳！一看！好久不見小天同學哈哈」。照片中，只見章澤天生完二胎後，身材仍相當纖細，氣色也相當紅潤，加上白皙的肌膚與絕佳的狀態，令不少網友相當吃驚。

大陸網紅在法國巴黎巧遇章澤天。（圖／微博）

另外，網路上也流出女星章子怡與章澤天的合照，以及她私底下被捕捉到的倩影，網友看到後紛紛表示「這個狀態真的很好看」、「越來越有魅力了」、「奶茶妹妹越來越漂亮了」、「氣質也越來越棒了」、「章澤天好美，狀態太好了」、「少女氣息撲面而來」、「真的非常清純好看，特別漂亮」、「顏值太高了」意外獲得大批網友關注。

事實上，章澤天在2015年閃嫁給大她20歲的京東集團CEO劉強東時曾轟動一時，2018年劉強東還衰捲入性侵女大生風波，法律訴訟糾纏4年最終獲不起訴處分，劉強東更發表聲明，與當事人在美國明尼蘇達州一次「偶然事件」造成誤會，重創彼此的家庭，為了避免進一步傷害，雙方決定消除誤會，達成和解；劉強東在去年也宣布章澤天懷上二胎，未來會更加珍惜、守護好這個家庭。