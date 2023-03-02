花蓮縣本月7日至10日期間，將帶著縣內5大特色農產，與台東、雲林、彰化及嘉義市一同進軍亞洲最大規模的「東京國際食品展」。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮優質農產進軍國際！花蓮縣本月7日至10日期間，將帶著縣內5大特色食品，與台東、雲林、彰化及嘉義市一同進軍亞洲最大規模的「東京國際食品展」，讓台灣優質農產品站上國際舞台。

縣長徐榛蔚表示，新冠疫情影響，全球市場生態及消費模式產生巨大變化，網購等消費管道雖為重要，但實體通路仍是產品銷售及推廣能見度的重要管道，在全球迎向解封之際，花蓮將藉由參與東京國際食品展，協助在地農產品走向國際，全方位拓展銷售通路，替國內產業創造高經濟市場。

徐榛蔚接著指出，近年各縣市積極推動農產品加工，國際知名度大為提升，台灣農產品於2021年外銷金額高達56.7億美元，而花蓮做為台灣有機首都，本次特別將縣內有機農產品，包括銀川「有機米麵條」、洄遊吧「鰹魚鬆」、淺草堂「有機山苦瓜」產品、新味醬油食品工廠「有機醬油」，及富里鄉農會「旦茶六十禮盒」帶到日本，讓觀展民眾感受花蓮的自然純淨。

縣府表示，台灣素有「水果王國」美譽，優質農特產品及強調無添加、安全認證、精緻包裝的食品，都很有機會進軍日本836億美元的進口市場。

縣府表示，本月7日至10日止，花蓮縣將與台東縣、雲林縣、彰化縣及嘉義市等，共同參加在日本東京Tokyo Big Sight 場館舉行的「東京國際食品展」，預計展出產品涵蓋各式農畜牧產品加工品，及有機農產、醬油、茶葉、紅烏龍、米酒、茶香蛋、菇類、醬料、烘焙食品等，其中，台灣參展攤位共46處。