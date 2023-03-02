台灣民意基金會董事長游盈隆今天接受主持人黃光芹專訪提到2024總統大選，新北市長侯友宜本身就是新民粹強人，他用的策略是「去政治化」的策略，不談爭議性政治；他意外在民調發現，即便是新北市選民，都力挺侯選總統，當選新北市長後，有將近四成贊成他選總統，若一開始就這樣，表示「現在新北市長的身份就是不是他的束縛」。

游盈隆指出，民進黨八年執政讓國民黨嚐盡千辛萬苦。侯友宜跟韓國瑜不能相提並論，一個至少當過一任，當國民黨整個陣營，一定要某人出線，否則無法執政時，這個氣候會慢慢形成。

談到「侯柯賴」三腳督，他說，結果有不確定性，是歷次選舉來，除了阿扁2000年那次據有不確定性，就是這一次。侯友宜本身就是新民粹強人，現在政治經驗豐富，或強烈關心政治的人來說，都很不喜歡侯友宜一天到晚「猴猴做事風格」，很多人都不敢相信我們的總統每次都在說「猴猴做事」，很多人一定會「起肖」。

他說，侯友宜有其魅力，來自跟平常大眾接觸，用的策略是「去政治化」的策略，不談爭議性政治，例如用「平安」等價值共識，「侯友宜若被提名，他會希望時間趕快過去，票投下去，他就當選」。

提到副總統賴清德，他說，蔡政府不是賴能控制，藍營一定百分百大團結，民進黨能百分之七十團結就已經「喔彌陀佛」，因為心結還在，賴清德當然希望不要有這種心結，但是心結不是你希望怎樣就能怎樣。

對於非綠聯盟；他說，很多問題搞到最後就是聯合次要敵人打贏主要敵人；藍營現在是非常飢渴要拿回執政權，綠營是用「執政價值」把大家匡住，還沒有那麼大危機感，很多今天都尚未意識到，80％的地方版圖已經不是民進黨控制。

他說，賴清德有些獨特個人特質，這是賴能在三腳督裏還能在這樣時局裡，民調還能起起落落，賴清德是民進黨當前最強而有力的總統候選人。

談到侯友宜若參選，有落跑質疑；他說，高雄當年韓國瑜要選總統，全國六成多反對，高雄五成多反對，侯友宜去年八九月開始接受專訪就有在準備，他意外發現，即便是新北市選民，都力挺侯選總統，九合一選後，有將近四成贊成，若一開始就這樣，表示在線新北市長的身份就是不是他的束縛。

至於郭台銘和柯文哲合能否勝出？他認為，很困難，甚至比登天還難，但是最重要是郭台銘決心，拿出大筆選戰經費，結合民眾黨支持者，結合台灣人民心，也不是不可能。例如拿出三百億打選戰。