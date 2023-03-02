養殖戶持手拿牌「漁民要生存」、「廢棄物去哪裡」，高呼口號「停工啦」，訴求光電業者提出5塊地的清運計畫出來再說。（周麗蘭攝）

其中一塊魚塭被回填的事業廢棄土已清運。（周麗蘭攝）

去年初口湖鄉金湖段養殖專區傳出有6處魚塭被光電業者回填含有事業廢棄物的土方，縣府開罰9萬元要求清運，漁民最近發現光電業者開始搭設設施，但只有1塊土地是清乾淨，其餘5處並未清運，養殖戶唯恐造成汙染，2日到現場拉白布條「不良廠商滾出口湖」、「亂填垃圾禍害子孫」，要求在廠商未完全開挖清運完畢前，縣府不得發使照、建照。

口湖鄉金湖段養殖專區前年起有漁民出租閒置魚塭給光電業者，此後被回填事業廢棄物，環保局去年一月會同相關單位開挖，發現回填土方摻雜大量建築廢棄物，並採取土壤、水質樣本送驗，縣府開罰9萬元要求限期清運。

附近養鰻漁民發現光電業者只清運1塊魚塭的回填廢棄物，其餘5塊魚塭未動，但業者已開始架設光電設施，漁民唯恐日後養殖水源遭汙染，鰻魚品質受衝擊，在雲林縣新港南養殖漁業生產區主委曾鴻胤帶領下到現場拉白布條抗議。

養殖戶表示，縣府開罰只有9萬元，清運現場廢棄土估計要花上億元，業者只清運一處土地，另外5塊遭回填的魚塭並未清理，在疑慮未釐清前，縣府絕不可核發使用執照與建照。

養殖戶持手拿牌「漁民要生存」、「廢棄物去哪裡」，高呼口號「停工啦」，訴求光電業者提出5塊地的清運計畫出來再說，若縣府不要求光電業者停工，將再召集更大規模抗議，日後沒完沒了。曾鴻胤說，他們要求的只是公平、公正的處理。

縣府農業處森林及保育科長張文東到場聆聽漁民訴求，他表示今（2日）主要針對填土的地方勘驗，至於設施的部分，魚塭業者有疑慮，將請建管單位再進一步處理。