就如同今年世界行動通訊大會(MWC)主題「連結無限可能」，AI技術進入民用時代後，與各種現有工具連結的應用出現爆發式成長，從歌曲創作、文本寫作、商業分析及繪圖等，展現了AI與生活結合的無限可能。

法人表示，AI巨大的發展潛力，及民眾體會AI應用的便利性後就「回不去」的不可逆現象，也讓具備領先優勢的三大AI技術先驅微軟、META及谷歌，最有可能成為最後贏家。近期美股震盪，也提供投資人分批進場機會，趁股市低檔時利用ETF布局AI長線成長機會。

目前台灣掛牌的ETF中，截至2月24日，持有微軟、META及谷歌的ETF有七檔，總持股比例最少約一成。包括統一FANG+（00757）、富邦元宇宙（00903）、富邦NASDAQ-100（00662)、國泰全球品牌50（00916）、國泰標普北美科技（00770）、元大標普500（00646）、永豐美國科技（00886）等。其中，總持股最高的統一FANG+ETF(00757)，總持股比例甚至逼近三成。但若進一步觀察每檔ETF的持股細節，會發現大部分的ETF對於三大AI技術先驅的持股都各有側重，有一檔重壓META，有四檔則偏愛微軟，僅有兩檔ETF的持股較為平均。

以總持股最高的統一FANG+ ETF為例，其追蹤指數的每季再調整且平均權重的規則，使該檔ETF對三大AI技術先驅的持股較為平均。這不僅避免了單壓個股的風險，且在個股重挫時能有效平滑對ETF的衝擊。ChatGPT使市場聚焦AI領域，也讓統一FANG+ETF今年來股價上漲超過二成，為七檔ETF漲幅冠軍。

統一FANG+ETF(00757)基金經理人林良一表示，對比其他應用尚未實際落地的主題，ChatGPT已經產生實打實的應用。現在網路上也已經有許多結合AI開發出來應用工具，隨著這些AI工具的普及，網路使用習慣會產生本質上的變化，進一步擴大AI應用市場版圖。如果用雷聲與雨點來表示的話，AI具備實際的應用基礎，並非僅是雷聲大雨點小的題材炒熱，未來AI的發展將是三不五時打個雷，但雨一直都在下，而且只會越下越大。