【全程字幕】台南正副議長遭起訴！喊話賴清德「重新改選」 謝龍介：否則用什麼面目參選2024 @ChinaTimes ​

台南市正副議長邱莉莉、林志展在正副議長選舉涉賄選遭台南地檢署提起公訴，前國民黨市議員謝龍介喊話民進黨主席賴清德，應該拿出道德高度，要求因賄選取得權力的同志應即刻辭職，重新改選正副議長。

謝龍介說，他高度肯定台南地檢署偵辦起訴台南正副議長賄選案，全國都在看賴清德主席如何面對台南正副議長的賄選案，尤其台南又是賴清德本命區，市民對賴也有高度期待，民進黨於台南執政30年竟還要買票取得權力，不是全民樂見的，賴清德應該要求同志即刻辭掉台南市議會正副議長，重新改選，台南在民進黨依然占有絕對優勢。

謝龍介說，由起訴內容可見與先前傳聞相去不遠，邱莉莉等人用非法手段收賄選，這是民主政治所不容。謝龍介也喊話身為黨主席的賴清德，應拿出道德高度，主張台南市議會正副議長重新選舉，才符合台南鄉親對賴的期待，「台南如果往民主回頭路走，賴要用什麼面目參選2024總統？」