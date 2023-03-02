三民區今有86里加入里辦毒防關懷站。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市政府毒品防制局首創「里辦毒品防制關懷站」，將服務窗口直接拉到第一線的社區里辦，今年持續擴點，再度啟動「好里相挺 有里好站」，前進高雄市里數居冠的三民區，現在有三民區86里的加入，將達到422站，共同攜手強化高雄市的毒防網絡。

「里辦毒品防制關懷站」提供單一窗口專門服務，提供社區里民毒品防制宣導、轉介、關懷、諮詢的一站式服務，毒防局今年持續擴點，再度啟動「好里相挺 有里好站」，前進里數居冠的三民區，2日與三民區公所及里長主席黃文良率領的86位里長、鄰長、巡守隊、志工隊等逾500位里民熱情出席，於慈濟靜思堂國際會議廳舉辦三民區86里的里辦毒防關懷站成立啟動儀式。

局長林瑩蓉頒發「里辦毒品防制關懷站」站牌予里長主席黃文良等86位里長，毒防局也提供反毒雄讚安全帽，大家戴上安全帽一起宣誓反毒，隨即進行毒品防制宣導衛教。

林瑩蓉表示，「毒品零容忍」一直是市府推動毒品防制工作的堅定立場，毒防局團隊深入社區推動相關工作，市府不僅要從前端強化預防，減少初犯，從查緝端積極斷絕源頭，更著重後端的個案輔導，降低再犯，全方位阻絕毒品，更必須從最貼近社區民眾的第一線里辦公處開始做起。

毒防局目前已成立里辦毒防關懷站有田寮、鹽埕、大寮、鳳山、左營、鼓山、前鎮、苓雅等8區336站，三民區86里的加入，將達到422站，共同攜手強化高雄市的毒防網絡，毒防局持續推動里辦毒防關懷站，拓展到38個行政區完成890里，讓區區里里皆有站，達成社區綿密毒防網的目標。

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