簡廷芮與二寶為雜誌拍攝封面。（嬰兒與母親雜誌提供）

簡廷芮在電影《我的少女時代》飾演「陶敏敏」一角而被譽為「最美校花」，與先生「朋友變情人」閃婚後，隔年誕下掌上明珠小蘿蔔。本打算復工拍戲，沒想到二寶「小芒果」比原定計劃提早到來，讓她提前升格二寶媽，打亂復工計劃。從前就愛吸女兒的奶香味的她，在聞兒子時驚覺：「怎麼這麼臭？」簡廷芮擔心到發文問網友，結果發現幾乎9成以上的網友媽媽表示兒子就是臭臭的，才讓她安心不少。

簡廷芮從小就憧憬婚姻，原先就計劃要在30歲前結婚、生完小孩，「因為我不希望和孩子差太多，現在陪玩都覺得好累，要趁有精力趕快生。也希望年齡相近，可以成為孩子無話不談的朋友。」還透露自己曾經天真地想要生3個，結果一個女兒就快招架不住。

女兒小蘿蔔現在會吃弟弟的醋，會偷打弟弟、搶奶嘴；只要有人抱起弟弟她會用「眼神死」 的表情邊跳舞引起關注，可憐又可愛的樣子，讓人忍不住噴笑。不過心疼女兒的簡廷芮，還是會把兒子交給月嫂照顧，抽出更多時間陪女兒，在循循善誘下女兒也漸漸適應弟弟的存在，還會拍拍安撫弟弟，進步不少，讓她大感欣慰。

簡廷芮令在教養上扮演黑臉的角色，她笑虧老公對女兒完全沒轍，即使小蘿蔔處於歡起來很可怕的2歲時期，也從沒有罵過女兒，耐心程度讓她忍不住吃味；然而老公面對兒子哭鬧時卻是兩樣情，竟對兒子說教「男子漢不要再哭嘍，男孩子要獨立一點。」

目前和公婆同住的簡廷芮很感激2老對育兒的開明和尊重，但她不諱言起出2代人對育兒觀念的確有差異和衝突，但2老很願意溝通，且在疫情爆發期間，公婆甚至主動請纓過來幫夫妻倆帶小孩，「他們不是陪玩而已喔，是連洗屁屁、洗澡都沒問題的。」父母與公婆都是自己強而有力的後援，讓簡廷芮的育兒生活輕鬆了不少。

有了2個小孩後，簡廷芮的老公結婚至今2年，還是維持每個月送花的習慣，「其實他平常很健忘，但送花這件事即使我忘記他都會記得，讓我很好奇他可以堅持多久。」但簡廷芮說多了孩子，更常有意見分歧的時候，但兩人都很願意溝通，有時候吵架，剛好碰到送花的日子，收到花簡廷芮就會消氣不少，她調侃：「這可能就是他的計劃。」