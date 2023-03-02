缺少詹姆斯（LeBron James）、安東尼戴維斯（Anthony Davis）及羅素（D’Angelo Russell）的湖人，今（2）日面對雷霆恐怕凶多吉少，但好在他們還有薛洛德（Dennis Schroder）衝鋒陷陣，在他下半場狂飆22分、全場26分帶領之下，率湖人以123比117擊退雷霆，拿下近5戰當中第4勝。

雷霆自明星賽後仍未嘗勝利滋味，此役更缺少場均31分的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），不過半場結束時，雷霆取得60比57分領先，易籃後湖人提升專注力，打出一波10比2小高潮將比數反超，逼得雷霆喊出暫停，雙方在第3節分數不斷拉扯，湖人帶著6分領先進入末節。

薛洛德上半場僅得4分表現不佳，首節還遭逢左腳踝翻船傷勢，不過他仍繼續留在場上，並在下半場大展神威，末節個人獨拿12分，湖人也拉出最多13分領先優勢，成功在雙星不在家的情況下於客場取得勝利。

Dennis Schroder ankle injury Lakers pic.twitter.com/ApOB3qL2lI — That's a highlight (@ClipIt_NBA) March 2, 2023

除了奪下全場最高26分，薛洛德還送出6次助攻串聯攻勢，特洛伊布朗（Troy Brown）拿下賽季新高19分，同樣得到19分的里夫斯（Austin Reaves）則提到沒有球星助陣的湖人，他的角色也大為不同，「少了3個最具統治力的球星，在場上的每一步必須謹慎思考，對我自己來說會有很多新的狀況發生。」