亞洲唯一在都會區舉辦的「2023維士比盃愛河國際鐵人三項競賽」將於5日盛大展開，預計吸引國內外500多位好手參賽，該場賽事同時是今年全運會高雄代表隊選拔賽，為了避免造成民眾交通困擾，高市府運發局提前公布周邊道路管制資訊。

「2023維士比盃愛河國際鐵人三項競賽」由高雄市體育總會主辦、鐵人三項委員會協辦、三洋藥品工業股份有限公司冠名贊助賽事，由於去年受到新冠肺炎疫情影響，賽事被迫停辦，今年疫情趨緩，維士比盃愛河三鐵賽重新復辦，共吸引500多名選手報名。

高雄市體育會鐵人三項委員會主委姜寄生表示，此次競賽規程大致與前年相同，總競賽距離共51.5公里（游泳1.5公里、自行車40公里、路跑10公里），而鐵三角接力賽不分組別，男、女可混合組合競賽，以2或3人接力完成，賽程按照游泳、自由車、路跑的順序進行。

高市府運發局提醒，比賽當天部分路段將進行道路管制，若民眾欲行經賽事周邊道路應及早改道，願景橋以北請繞道青海路、中華路、鼓山路、九如路，中都橋、建國橋以北請繞道九如三路及九如橋，七賢路以南請繞道中正四路及中正橋，中都溼地周邊道路、中華橫路、力行路請繞道至九如橋，鼓山區興隆路往河西一路請繞道鼓山二路。