通霄警分局預計今天晚上9點到明天凌晨2點實施交通管制。（通霄警分局提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香活動，今年2月20日圓滿落幕，明天3月3日廟方將舉辦開爐大典儀式，因應人車潮湧入，苗栗縣通霄警分局2日指出，今天2日晚間9點起到3月3日凌晨2點，拱天宮周邊道路將實施交通管制措施，請民眾配合。

通霄警分局指出，管制範圍從通霄鎮白東里拱天宮牌樓，一直到白沙屯拱天宮媽祖廟前，實施道路交通管制禁止車輛進入，會視現場實際交通狀況提早或延長管制時間。另外，白沙屯村內停車場已滿時，管制台1線與拱天路口及台1線與拱天宮牌樓路口，禁止自小客車以上車輛進入，請駕駛人沿台1線兩側路邊依序停放。

通霄分局表示，白沙屯拱天宮在農曆春節舉辦新春祈福活動時，白沙屯村內停車位不敷使用，考量開爐儀式將面臨同樣情況，因此已向苗栗縣政府申請自小客車停放拱天路（苗86線）兩側，請前往拱天宮參香民眾可依交管人員指揮停放。

停放時間時間為今天晚上9點起到3月3日凌晨2點，停放車輛限自小客車，停放路段為鄉道苗86線（起點至苗32線間路段）；另「苗32線至台1線」及「紅色標線」禁止停車。

通霄分局長陳至瑋表示，媽祖文化活動人潮眾多，為了廣大香客的安全，通霄分局依然比照先前活動，動員警察志工在拱天宮周遭人潮往來道路，實施防踩踏及防竊宣導，請大家多多配合警方的交通疏導作為，讓每位媽祖信徒開開心心的躬逢開爐盛事，也要平平安安的回家。