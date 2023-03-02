立法院內政委員會將審《國定假日法》，內政部長林右昌今（2）日因此赴立院備詢。國民黨立委陳玉珍質詢時提到，228事件僅發生在台灣本島與澎湖，但823砲戰卻攸關全中華民國，要求823砲戰紀念日應成為國定假日，犀利言詞把林問到支支吾吾，只能尷尬笑回「尊重委員」。

陳玉珍今日質詢林右昌時表示，世界各國都有針對戰爭訂定的紀念日與放假，希望有時間緬懷先烈，藉此牢記戰爭的殘酷，總統蔡英文2019年前往金門時，也曾在為國捐軀的先烈遺族前答應，會研究將823砲戰紀念日核定為國定假日；林回應稱，當時的報導有提到，前總統馬英九說目前是只紀念不放假；陳因此立刻反問「所以你是要遵照馬總統的做法就對了是嗎？你覺得馬總統意見比較正確？」

隨後陳玉珍提到，依現行的「紀念日及節日實施辦法」，有3個節日是部分地區或部分人員放假，分別是原住民的歲時祭儀、僅勞工放假的勞動節與國防部規定的軍人節，若不贊同將823砲戰紀念日定為國定假日，是否能讓金門在當天放假；林右昌則解釋，這3個節日都是依身分，目前仍無地區來做紀念性的放假。

陳玉珍認為，823砲戰不只與金門有關，而是牽扯到台澎金馬整個中華民國，反觀228事件僅發生在台灣與澎湖，卻成為國定假日；林右昌稱「因為是一個全國性的事情」；不過陳再度指出，若按照地區就應討論台澎金馬，228事件僅發生在台灣與澎湖，並非發生於全國，讓林只能尷尬說「尊重委員的意見」。

陳玉珍強調，228事件發生於76年前的台灣島上，這是歷史，對金門人來說沒有228事件，「我知道你很重視228，我不是說228不重要，但是對金門人來說，重要性比不上823啊！」「你不是說按照地區嗎？那如果沒有全國一致性的相關事由，是不應該放的，那228為什麼放？」犀利言詞讓林右昌只能繼續以「尊重委員」來回答。