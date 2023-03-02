金門珠山聚落往靶場間發生火燒埔意外，燒掉了近1500平方公尺的林間田野。(圖／金門縣消防局提供)

金門吳厝環島西路1段與泰仰路T字路口附近今早又發生廢棄鐵皮屋火警，打火弟兄疲於奔命。(圖／金門縣消防局提供)

金門地區近來火警頻傳，昨(1)日下午在金城鎮珠山聚落往靶場間發生火燒埔意外，燒掉了近1500平方公尺的林間田野；今(2)日上午於鄰近的吳厝環島西路1段與泰仰路T字路口附近又發生廢棄鐵皮屋火警，讓金門打火弟兄疲於奔命進行搶救，所幸火勢都迅速得以撲滅，均無人員傷亡。

金門縣消防局指出，昨(1)日16時17分接獲民眾報案，在珠山聚落及靶場間山林田野有雜草燃燒起火，現場竄出大量濃煙及火舌，消防局據報後立即出動金城分隊及金寧分隊各式救災車輛6輛及消防人員13名趕赴現場進行搶救。

車組人員抵達現場後發現大面積枯木及芒草起火燃燒，火勢迅速蔓延，因緊鄰珠山聚落恐危及民宅，消防人員不敢大意，立即佈署3條水線，分由左線射水防護，中、右線延伸至下風處截斷火勢，以防止擴大延燒，陸續亦有10名義消前往現場支援救災，所幸風勢不大，在職義消合作之下，以優勢的消防力迅速於16時40分即控制火勢，17時6分撲滅火勢，並於18時6分殘火處理完畢，這場意外總計出動職義消21人，出水5車次，燃燒面積約1500平方公尺。

另一場火警發生於今(2)日上午7時17分，民眾通報在金城鎮吳厝石頭牌附近有雜草燃燒起火，現場竄出大量濃煙及火舌且緊鄰鐵皮屋，消防局據報後緊急出動金城分隊及金寧分隊各式救災車輛7輛及消防人員16名趕赴現場，另也立即通報水頭港務消防分隊1車3人前往支援。

消防車組抵達現場後，發現廢棄鐵皮屋有大量火煙竄出，已全面燃燒，其旁之林木雜草也呈現大面積燃燒，現場火勢猛烈，救災行動刻不容緩，立即佈署4條水線，分別由鐵皮屋第一面佈署2條水線入室進行滅火搶救，另於鐵皮屋第三面、第四面各佈署1線進行射水防護，火速將火勢截斷，防止擴大延燒，義消總隊總幹事葉禮義也立即率11名義消到場支援救災；現場在職義消及水頭港消通力合作下，迅速於7時38分即控制火勢，8時3分撲滅火勢，並於9時10分殘火處理完畢，鐵皮屋及雜草燃燒面積各約300平方公尺。

消防局呼籲民眾，平時勿任意燃燒雜草及垃圾，使用火源時應謹記人離火熄，尤其近期時逢清明掃墓祭祖期間，特別提醒民眾應謹記4不2記得「雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不燃放，記得滅餘燼、記得收垃圾」，平時做好減災防災工作，以減少人員傷亡及財物損失。