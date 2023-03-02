國內日前首度新增2例猴痘本土個案。台大醫院感染科主治醫師謝思民認為，兩名個案散發在北部和南部，彼此間沒有關係，研判社區已出現隱形傳播鏈，呼籲政府追加採購藥物和疫苗。

對此，疾管署副署長羅一鈞今天表示，這兩名病例是分別住在南部、北部的青壯年男子，目前還在疫情調查。因猴痘主要傳染途徑為親密接觸，因此主要匡列家人等對象。

羅一鈞表示，因應本土病例出現，表示本土感染風險提高，對於疫苗接種我們今天傍晚將會會開專家會議，會和民間團體開會，希望精準投放到風險對象。

目前匡列總人數維持25人，沒有新增其中有6人是高風險接觸者，採檢結果，目前沒有症狀，但仍要追蹤21天，若有症狀就會按照工作守則進行採檢。

羅一鈞表示，今天晚上專家會議會針對疫苗接種策略訂定，會提到專家討論開放皮內注射方式使用0.1CC可以達到0.5CC的效力，讓疫苗有更有效的應用。

另外就是暴露前預防，對於接種建議，提供給操作培養猴痘實驗室的人來預防。其他就是暴露後如親密接觸者接種，職業關係、暴露關係導致有較高傳染風險部分也會進行討論。

是否增購藥物或疫苗？羅一鈞表示，疫苗數量一定會在增購，已經和藥廠聯繫，但仍須專家會議討論接種對象擴大到什麼樣的範圍估計出人數後，才會有較清楚採購的計畫。

王必勝表示，疫苗會先處理增購，但要增購多少也要看打算接種的對象有多少，要針對傳播途徑找到最有效抑制的方法，晚上開會與明天和民間團體討論後會有定案。