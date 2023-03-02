韓國4家民調公司2日發布一項調查結果顯示，韓國民眾對總統尹錫悅施政表現的不滿意度為51％，滿意度僅37％。

根據韓聯社報導，「EMBRAIN PUBLIC」、「Kstat Research」、「KOREA RESEARCH」、「南韓Research」這4家民調公司上月27日至本月1日，向韓國1010名選民進行全國指標調查（NBS）。結果顯示，尹錫悅的施政滿意度僅為37％，較上一次調查上升1個百分點；不滿意的人則有51％，較上一次調查下降4個百分點。

對尹錫悅施政表現滿意的理由，以「有決斷力」占43％居首，其後是「公平正義」占19％。至於不滿意的理由，「獨斷專行」以34％居首，「經驗能力不足」則占了25％。

政黨支援率的部分，執政黨國民力量為39％，與上一次調查持平；最大在野黨共同民主黨為27％，較上一次調查上升1個百分點。正義黨為3％，回答「無支援政黨」者占28％。

此次調查可信度為95％，抽樣誤差為3.1個百分點左右，應答率為16.2％。