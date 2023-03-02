元太為全球電子紙產業領導廠商，以電子紙超低耗電與不自發光等顯示特性，為各式智慧應用打造永續低碳的顯示界面，應用場域包括電子書閱讀器、電子紙筆記本、零售、物流、醫院、交通等。不僅超低耗電的電子紙可協助客戶達到環境永續目標外，元太也承諾於2030年使用100％再生能源（RE100），並於2040年達到淨零碳排。

因應後疫情時代電子紙快速成長，元太增設多條電子紙材產線及投入新建廠房以滿足市場所需，公司將於未來3至5年持續招募多元人才，邀請具備電子材料、綠色技術、產品管理、永續經營、海外開拓市場等學有專精的專業人才加入。除了在研發、產品應用、製造生產三大領域技術人才之外，在全球永續浪潮下，對於兼具永續環保與製造管理專業的跨領域人才，或為公司捍衛資訊安全管理的資安人才、照顧員工健康的職護等專業，也是重點招募對象。歡迎專研物理、光電、電機、材料、化學、機械、資管、資訊、工業工程、工業管理、商學管理，以及外語學系等領域人才加入。

在薪資福利方面，元太近8年每年均為員工調薪，提供具產業競爭力的薪酬。元太員工平均薪資於110年度證交所公布的員工福利薪資資訊中名列前茅，優於光電產業於上櫃及上市公司平均薪資。