營收方面，三星(Samsung)、SK海力士(SK Hynix)、美光(Micron)營收均明顯下滑，在去年第四季的價格戰中，三星讓價態度最為積極，因此在需求衰退之際，出貨不減反增，儘管營收金額來到55.4億美元，季跌25.1%，衰退幅度是三大原廠中最低。SK海力士營收34.0億美元，季跌35.2%，由於適逢2022年財報年底，韓廠積極加大出貨力道，但因產品價格跌幅劇烈，使得營收面臨衰退。美光28.3億美元，季跌41.2%，因財報區間早於其他供應商，出貨量跌幅較大，故營收衰減幅度為眾原廠之中最劇。受營收劇跌影響，各原廠去年第四季營業利益率快速下跌，預期2023年第一季將由正轉負。

產能規畫方面，三星Line15因優化舊製程產線，投片小幅下滑，產能擴張重心集中在新完工的P3L，今年第一季已開始小量試產，是支撐今年總投片量擴增的主力。SK海力士在去年第四季宣布減產，今年第一季稼動率為92%，預期第二季會進一步下滑至82%，其減產較大規模發生於大陸無錫廠，位於韓國的M16產線為先進製程，故維持原先小幅增產計畫。美光於日本與台灣同步減產，產能稼動率為84%，2023全年將維持相同水位，新製程1beta nm已於美光日本廠量產，台灣廠將於今年中開始投片，下半年量產。

台廠方面，Nanya南亞科(2408)出貨僅小幅下滑，但受到合約價下跌影響，2022年第四季營收衰退達30%，主流製程停留在20nm，1Anm產出貢獻少，營業利益率來到-19%，並於去年第四季起開始減產，稼動率約為70%。PSMC力積電(6770)營收計算主要為其自身生產之標準型DRAM產品而不包含DRAM代工業務，DRAM營收衰退約39.5%，Consumer DRAM客戶仍在庫存去化階段，買氣尚未回溫，但若加計代工營收則衰退27.4%。Winbond華邦電(2344)，其KGD(良裸晶粒)出貨占比高，2022下半年面臨客戶庫存調節，出貨持續下滑，去年第四季營收衰退為30.3%，目前華邦電台中Fab6廠稼動率約為50%，而高雄KH廠已開始小量試產，製程為25Snm，20nm亦同步開發，預計年中開始投產。