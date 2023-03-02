大型權值股今表現略顯低迷，並未發揮穩作用，台積電(2330)開低震盪，股價最低觸515元，終場收跌0.57%、報在519元，守住5日均線，聯電(2303)同樣開低震盪，收跌1.17%，但仍守穩所有均線。IC設計指標股聯發科(2454)，股利行情似乎僅一天，今股價弱勢，終場下跌逾2%，報在775元，股王信驊(5274)更是重挫逾6.4%、股價收在2775元，IC設計股今普遍壓為修正，少數像創意(3443)收漲逾1%、報在1195元。面板雙虎今修正壓力沉重，友達(2409)、群創(3481)均收跌逾2%，另外彩晶(6116)則下跌0.79%。鴻海(2409)則收在盤上小漲0.49%。

電子股今權值股疲軟，類股輪動明顯，轉向題材股零星點火，DRAM族群有華邦電(2344)獲美系外資升評帶動，終場收漲約6.7%，連帶記憶體相關族群宇瞻(8271)、威剛(3260)、廣潁(4973)、創見(2451)等均同步走揚。

觀光族群今強勢吸金，在普發6000元最快在4月入袋，加上2月營收可期下，夏都(2722)、寒舍(2739)、雲品(2748)亮燈漲停，遠雄來(2712)、亞都(5703)、富野(2736)走高3%。柏文(8462)、華園(2702)、六福(2705)、雅茗-KY(2726)、海灣(3252)、老爺知(5704)、燦星旅(2719)也均強勢大漲，觀光類股指數上漲逾1.5%。

航運股今受到BDI指數登上千點激勵，散裝航運領軍，裕民(2606)大漲逾5%，中航(2612)、志信(2611)、台航(2617)、遠雄港(5607)、四維航(5608)全數勁揚4.5%~5%。貨櫃三雄長榮(2603)、萬海(2615)、陽明(2609)全數收漲逾2.5%。

分析師認為，大盤今壓低震盪後回穩，終場收在小漲。其實台股自2月以來維持相對高檔震盪，類股依舊維持輪動情況不變，在資金尚未明顯撤退之前，依舊會有短多之行情出現，但在漲多後也相對須留意是否有資金逢高獲利了結，指數拉回之壓力開始出現，後續可持續關注中小型具有題材之族群，也可留意近期開始公布財報及股利政策，具高殖利率、防守性較佳之個股。