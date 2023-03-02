毒蟲逃亡9年藏出租套房 警攻堅驚見「1長2短槍」火力驚人

警方前往曾男租屋處查緝，查獲大量槍彈及毒品。（翻攝照片／王惠慧新竹傳真）

新竹1名曾姓男子因毒品案遭判刑9年，卻在發監入刑前逃跑，逃亡期間他躲在新竹市香山區一處出租套房，警方接獲線報，指曾男持有大量毒品及擁槍自重，警方組成專案小組前往查緝，將曾男逮捕，並起出罕見霰彈槍、子彈及毒品。

刑警大隊偵三隊日前接獲線報，因毒品案遭判刑9年逃亡中曾姓通緝犯，藏匿於香山區五福路二段出租套房中，且持有大量毒品及擁槍自重，立即向新竹地檢及地院聲請搜票獲准。

專案小組於「清源專案2.0」專案期間前往查緝，查獲通緝犯曾姓及徐姓等人，現場查扣非制式手槍2把（含彈夾）、子彈10顆及罕見霰彈槍1把、霰彈子彈40顆、獵槍1把、毒品安非他命1包、海洛因4小包、大麻1包等。

另，此次專案成果豐碩，打擊黑道幫派2件12人，查獲水房、機房及假網拍等詐欺案件12件43人，查扣詐欺犯罪不法利得達1300多萬元、破獲施用新興毒品、大麻案件6件6人，於各類營業場所查獲施用、持有毒品3件3人，發現業者行政違規函請主管機關裁處11件11處，槍砲案2件6人、人口販運2件12人。

新竹市警局長張素菱表示，治安沒有假期，警方將持續加強掃黑、打詐、緝毒、肅槍工作，希望歹徒不要以身試法，也呼籲民眾看到可疑的人事物，請立即向警察機關報案，以利查緝，共同維護社會治安，以展現政府淨化治安及穩定民心之決心。