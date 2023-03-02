大溪經國紀念館整修，外牆彩色帷幕竟成交通隱形殺手。(呂筱蟬攝)

大溪經國紀念館整修，外牆彩色帷幕竟成交通隱形殺手。(呂筱蟬攝)

桃園市政府爭取交通部觀光局補助辦理「北橫旅遊線入口意象打造及沿線場域修整計畫統包工程」，位於大溪區頭寮的「經國紀念館」整修工程現正進行中，卻有用路人發現，該建築新設計的彩色玻璃帷幕，在太陽光照射下竟成為交通隱形殺手，呼籲工程單位在尚未驗收前得盡快改善，否則光影反射刺眼將造成行車極大危險。

當地福安里長許漢宗說，經國紀念館重新設計，地方上對於建築外觀設計太花俏有意見，假日行經此處前往慈湖、復興遊客車輛眾多，外牆上玻璃彩色帷幕只要天氣好大太陽折射光線非常刺眼，車輛及重機騎士行經非常危險；經國紀念館隔壁住戶呂先生也說，家中玻璃都有貼隔熱紙，天氣好待在家中仍有刺眼光線，覺得這樣的設計實在不妥。

該工程顧問公司總經理陳建中回應，原本經國先生紀念館以蝙蝠中隊為造型旁邊有綠廊，整修工程設計以此為概念出發，以折線與三角形在建築外觀呈現，建築外牆使用採光玻璃打造，兼具色彩、透光與反射，讓視野可以擴張，而轉角位置設計炫彩玻璃，當初也有考量光線折射問題，依據反光膜參數對人體不會造成傷害，另可能造成眩光及干擾問題評估也沒有正對路面，而民眾對於光線折射仍有疑慮，後續透過貼上霧面膜方式，把閃光降到30％以下也可保留建築外觀色彩。

桃園市議員陳治文邀集相關單位表示，經國先生紀念館歷經4次修建花了1億6000多萬經費，民眾都認為政府花那麼多次、那麼多錢修建，沒有達到預期的目標，不如蓋新的或其他用途比較適切，而這次整修訴求北橫之美，地方民眾都認為這樣的色彩與造型沒有那麼貼切，首要之急還是要先改善眩光刺眼問題。