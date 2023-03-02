苗栗縣苗栗市公所藝文中心2日起到8日舉辦「不一樣的畫展」口足畫家創作聯展活動。（苗栗市公所提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣苗栗市公所藝文中心2日起到8日舉辦「不一樣的畫展」口足畫家創作聯展活動，今天2日舉行開幕典禮，市長邱鎮軍等人到場共襄盛舉，邀民眾一同欣賞畫作。

苗栗市公所指出，這群不平凡的畫家，他們跨越身體上有形的障礙，用繪畫藝術讓生命閃耀發光。今天開幕邀請口足畫家親身示範如何用不一樣的方式，來分享身心障礙者創作過程與生命故事的經驗交流，也希望藉由「不一樣的畫展」使社會大眾能了解上天為口足畫家們留了一扇窗，必有新的安排，就是體現自身無限的價值來擁抱人生。

市公所表示，口足畫家是一群身體嚴重殘障的藝術畫家，畫家們多因先天畸形、疾病或遭受意外重創而喪失雙手功能，進而以口或足持筆作畫，每一位口足畫家奮鬥的故事都是一篇感人的生命樂章。

多位口足畫家說，他們透過用口、用足作畫，張張作品可說得來不易，因為得用嘴巴含筆作畫，曾破皮流血，搖頭晃腦忍受肩頸麻痛；或用腳趾頭夾筆夾到腫脹變形、疼痛不止過後仍堅持挺著身軀，走過每一次挫折和沮喪，不沉陷於負面的情緒或虛弱的身體，在畫布上揮灑出人生美麗的風景，深刻體會生命的真諦。

本次展覽活動由童福財、謝坤山、陳世峰、廖瑞金、簡榮男、楊淑怡、陳美惠、溫珮妃、張家勳等9位來自台灣北、中部地區的口足畫家們所創作呈現的藝術作品。

邱鎮軍說，這些創作提供豐富多元的美感教學情境，增進藝術交流並達到身心靈陶冶。開展期間竭誠歡迎市民鄉親踴躍前來到場祝福與喝采，見證他們身殘志堅的信念。