搶攻演唱會商機，觀光局推薦正值4月花旗木盛開，以溫泉和花旗木著稱的寶來花賞溫泉公園，4月底前不分平假日，享大眾spa及足湯5折優惠，住宿折500元或露營折200元。（柯宗緯翻攝）

充滿南洋度假風的海之星沙灘俱樂部憑演唱會門票可享85折優惠。（柯宗緯翻攝）

高市4月前有20多場大型演唱會，推估產值逾7.5億元。高市府推出「加食延暢」力拚夜經濟，成果逐漸發酵，觀光局再宣布加碼，結合各大風景區商家推出聯合活動，歌迷憑門票就可獲餐飲、滑水、露營等優惠。

高市觀光局長高閔琳表示，4月前陸續韓國天團BLACKPINK、五月天、張惠妹、大港開唱等大型演唱會在高雄開唱，只要憑門票或購票證明就能在景區知名商家享有多重優惠，鼓勵民眾走訪高雄景點，延伸演唱會的感動。

觀光局推薦正值4月花旗木盛開，以溫泉和花旗木著稱的寶來花賞溫泉公園，4月底前不分平假日，享大眾spa及足湯5折優惠，住宿折500元或露營折200元。

此外，擁有無敵海景的旗津汽車露營區，4月底前不分平假日即享住宿折500優惠，再加贈1000元折價券1張，假日入住再加碼贈送露營樂無限暢飲的專屬啤酒杯（一帳2個）；海之星沙灘俱樂部可享85折優惠。

高雄必訪的愛河，河畔的啤酒花園4月底前消費享小生啤一杯；貢多拉船、鰲燈4月底前現場購票享9折優惠；白色戀人貨櫃和中央公園J-cafe4月底前消費滿低消，打卡並高喊「我愛高雄」招待薯條1份。

另外，針對喜愛水上活動的民眾，蓮潭滑水主題樂園Lotus Wake Park，4月底前滑水票價9折優惠；位鳳山體育場旁鳳凌廣場主打特色飲品的抒嗜人文茶飲，即日起至4月底前來店消費也可享9折優惠。

最夯廣受大小朋友喜愛的壽山動物園，也聯合園內3處賣店「啵得廚房」、「入入輕食選物店」及「白舍」，讓民眾憑演唱會門票或票根等，就可享有限量檸檬茶隨身瓶或限定商品組合優惠價等。其中在「入入輕食選物店」只要完成指定任務，再加贈限量的Love Zoo Metoo胸章1組。