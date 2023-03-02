2020年全球提出加速減碳力道的目標，2050淨零碳排成為多國的共識，因應歐盟將於今年試辦碳邊境調整機制，我國也將針對排碳大戶徵收碳費，預計2024年可開徵。環保署長張子敬表示，希望能設計出類似所得稅的累進費率，讓排碳大戶更有減碳動機。

立法院司法及法制委員會、衛環委員會今（2）日聯席併案審查「環境部組織法草案」。

張子敬表示，碳費預計2024年可開始向排碳大戶徵收，今年會把收費的架構提出來討論，費率也會在費率審議委員會中審查，但現階段並不傾向訂定單一的費率，而是希望設計出類似所得稅的累進費率，讓排碳大戶更有減碳動機，這還要提出來討論，看如何達到有效的減碳。

民進黨立委賴惠員表示，組改為環境部後，底下氣候變遷署為三級機構，未來碳費徵收屬跨部會業務，特別是經濟部主管的產業，三級機關如何要求二級機關協助例如碳費的定價？這些問題現在環保署正在執行的業務就已經很吃力，組改後有辦法馬上解決？

張子敬表示，「氣遷法」的主管機關是環境部，所以不會有對接問題，「氣遷法」也指出將由行政院永續發展委員會來協調，委員們都是各部會首長，有信心可以做到。

至於碳權收費平台何時上路？張子敬表示，目前正在和金管會共同研究，不過現在汰換電動車的減碳額度已經可以交易，自身減量額度則是利用「環評法」的抵換平台來交易，未來會根據「氣遷法」來推出正式的交易平台，時程上還沒敲定。