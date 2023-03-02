烏克蘭18歲女孩魯斯蘭娜（Ruslana Danylkin）在俄羅斯入侵烏克蘭初期就自願上前線擔任通信兵，近期她在執勤期間被俄軍砲彈炸斷一條腿，差10秒就會被死神帶走，她最終奇蹟生還。

綜合烏克蘭媒體「RBC-Ukraine」、「Ukraine.ua」報導，烏克蘭攝影師科絲嘉（Kostya）及弗拉達（Vlada）日前在Instagram分享18歲烏國女兵魯斯蘭娜的故事。

他們寫道，2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭時，18歲的魯斯蘭娜很快就決定從軍、參戰，因為她認為自己「不能袖手旁觀」，「必須做點什麼。」

魯斯蘭娜加入烏克蘭武裝部隊後擔任通信兵，主要蒐集敵軍砲彈來襲、裝備移動、任何可疑聲響或爆炸等訊息，將蒐集到的訊息傳送給指揮部。

烏克蘭18歲女孩魯斯蘭娜（Ruslana Danylkin）自願上戰場前線擔任通信兵，她日前遭到俄軍轟炸，一條腿被炸斷，差10秒就喪命，最終奇蹟生還。（圖／美聯社）

魯斯蘭娜白天、夜晚都要工作，幾乎是24小時不間斷，但她一直都表現很好。

不過今年2月10日，魯斯蘭娜在執行任務時，她搭乘的軍用車輛遭到俄軍砲彈襲擊，她的左腿被炸斷，魯斯蘭娜最終奇蹟生還，醫生慶幸表示，只要再晚10秒鐘，她就有可能沒命。

魯斯蘭娜回想被炸時，後方剛好有醫護兵，醫護兵將她送到醫療車上，斷腿就放在她旁邊，「我理解到，從此刻起，我的生命將永遠改變！」

烏克蘭18歲女孩魯斯蘭娜（Ruslana Danylkin）自願上戰場前線擔任通信兵，她日前遭到俄軍轟炸，一條腿被炸斷，差10秒就喪命，最終奇蹟生還。（圖／美聯社）

魯斯蘭娜住院頭兩天不斷哭泣，不過她後來重新振作，希望成為和她一樣、在戰場上失去手腳的人的榜樣，她希望向外界展現，就算面臨和她一樣的處境，仍有可能快樂、充實地生活。

她未來的復健之路仍很漫長。

科絲嘉及弗拉達在IG上分享露西亞用拐杖行動、復健的照片，她的故事引起熱烈討論，貼文刊出2天已有8萬人按讚、近千人留言，許多烏克蘭民眾留言佩服她的勇氣。