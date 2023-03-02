台灣民意基金會董事長游盈隆今接受網路節目主持人黃光芹專訪提到「非綠大聯盟」時認為，很無聊的想法，脫離現實，「你（國民黨）提名柯文哲當總統候選人？不可能嘛！」

至於永齡基金會董事長郭台銘，游盈隆說，「我從來沒看過國民黨在政治上，給郭台銘那麼多冷嘲熱諷，那麼多排頭、批評，這次是第一次，顯然郭這條路很難走，要等朱立倫給他一套辦法，也是想太多」，「除非你私下底拿幾百億給國民黨」。

談到國民黨支持度，游盈隆說，台灣民意基金會民調是有上揚，是旱地拔蔥，這三、四年來最高時候，九合一大勝餘震效應還在持續，2024大選將至，國民黨在地方選舉表現很好，過去支持者慢慢回流，看好贏得大選。

他也說，「我不覺得國民黨支持度有受到這次黨內提名（總統）風波的影響，完全沒有」，至於這段時間提名的矛盾，尚未開始影響到一般社會大眾大勢走向，國民黨已經重新站起來，泛藍力量擴大集結，民眾黨已是藍營重要成員，70％政治取向是藍營的。

他說，非綠大聯盟直覺上對，但是很無聊的想法，脫離現實；國民黨思維套一句老共常講的，「對我有利、以我為主」，「但人家為何配合你？人家好歹也有兩成支持度，有近三百萬的人支持我，要我委曲求全，不可能」；柯文哲有80％選到底，20％ 世事難料。

他認為，國民黨主席朱立倫也是有能力代表國民黨出戰，且想法也是很強，三月四日南投補選後，就要攤牌了。朱立倫是黨主席，遊戲規則是他可以制定的。