亞洲豪華郵輪「名勝世界壹號」，3/2由高雄市長陳其邁、名勝世界郵輪行政總裁兼執行董事區福耀，以及總裁吳明發先生在高雄市政府大樓共同主持高雄、香港雙母港航線啟動儀式。將自112年4月起開航台灣高雄母港行程，並於香港高雄兩地全年度開航78航次，預計將進行每周2次的準定期航線，預計將能有效帶動新一波入境旅客的增長，帶來5600萬美元(約16.8億新台幣)產值。

高雄市長陳其邁、名勝世界郵輪行政總裁兼執行董事區福耀，以及總裁吳明發先生共同主持「名勝世界壹號」高雄、香港雙母港航線啟動儀式。(記者 賴君欣 攝)

高雄市長陳其邁表示，從4月開始，名勝世界郵輪會往返香港跟高雄，每天平均從香港來到高雄有1856位，高雄這邊上船的約有600位，所以每一趟來回預估可以達到約2000位左右的運次，一個禮拜會有2班，我相信這個對於促進疫後的觀光、郵輪的觀光都是非常重要。在3/6開幕的時候也會有另外2艘郵輪來高雄，所以我想以高雄作為郵輪的一個母港，可以來到南台灣見證高雄或者南台灣的好山好水，其實是一個最方便、經濟實惠的旅遊航線；我們也結合高雄市在地觀光業者來搭配陸上相關的觀光活動，包括生態、歷史、多元文化等等。

高雄市長陳其邁表示以高雄作為郵輪的一個母港，可以來到南台灣見證高雄或者南台灣的好山好水(記者 賴君欣 攝)

名勝世界郵輪公司總裁吳明發表示:「我們非常感謝高雄市市長陳其邁先生今日蒞臨，一起啟動這令人興奮的航線。我們還要感謝各主管機關、合作夥伴、媒體和大眾的支持，讓我們可以順利開通高雄航線。」他補充說：「名勝世界壹號郵輪通過每週兩次以高雄為母港，作為旅客通往台灣各地的主要門戶，將提升入境旅遊的數字，進而促進郵輪經濟與就業機會。」

名勝世界郵輪公司總裁吳明發表示，通過每週兩次以高雄為母港，作為旅客通往台灣各地的主要門戶，將提升入境旅遊的數字，進而促進郵輪經濟與就業機會。(記者 賴君欣 攝)

名勝世界壹號的雙母港部署，是開闢高雄與香港之間的新航線。高雄市政府積極整合資源，與名勝世界郵輪等郵輪營運商緊密合作，提供具吸引力的岸上觀光並配合完善的城市周邊服務，方便郵輪旅客入境。名勝世界壹號預計今年將有 78 航次往返高雄，其創造新的入境客源，可期為台灣整體旅遊經濟貢獻逾十六億元新台幣。由於入境郵輪旅客可靈活選擇在高雄離船，享受三晚自由行行程，旅客可以有更多時間探索台灣這個“亞洲之心”，刺激當地各行業經濟發展，例如酒店住宿、零售和工藝品、交通等。隨著即將落成的旅運大樓將提升郵輪旅客的服務品質與效率，名勝世界壹號的郵輪旅客在高雄登船及離船的體驗感必定相應提升。

名勝世界壹號預計今年將有 78 航次往返高雄，其創造新的入境客源，可期為台灣整體旅遊經濟貢獻逾十六億元新台幣(名勝世界郵輪提供)

作為「海上度假遊輪」，「名勝世界壹號」將為台灣旅客提供更多假期選擇，票價已包含指定餐廳的食物和飲品，可免費欣賞現場國際表演以及享受娛樂活動和設施。船上住宿包括內艙房、海景房、露台房和豪華套房、獨特的「船中船」概念 —「The Palace 皇宮」，更配有全天候歐式管家禮賓服務、專屬設施及禮遇等。