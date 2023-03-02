全國電搶先推出即日起至3月31日空調早鳥優惠，10大品牌任你選擇，再獨享「48小時總統級精緻極速安裝」服務，今日訂48小時內安裝，八年免費延長保固、免基本運費、免費標準安裝，滿額完成安裝再享6000元購物金，加上政府節能補助最高5000元。全國電也強調，同時間在官網購買空調，與門市同享更多優惠、更延長八年保固等，線上訂購，全台實體門市提供新機安裝、舊機回收服務。

燦坤也推出「春風得意」促銷檔期，活動即日起至3月29日止，再度聚齊百大3C品牌聯合響應，全館商品全面8折起，指定品牌商品消費滿額還享最高回饋2100元，還有燦坤K幣享最高折抵放大20倍優惠。除了空調早鳥優惠持續發燒中，再享政府最高補助5000元，燦坤再推「空調熊速配」服務，今天買、明天裝，還有燦坤獨家VVIP尊榮安裝服務蓄勢待發。

政府為了提倡節能環保愛地球，鼓勵民眾購買能源效率1級的家電新品，就可以申請「住宅家電汰舊換新節能補助」，每台預計補助3000元；若再搭配延長至2023年6月14日的「貨物稅減免優惠」還能再省2000元，最高可獲得5000元補助。

除了節能家電外，雲林縣政府也推出廚餘機補助最高5000元，全國電響應並推廚餘機加購A+B加購補助省更多。