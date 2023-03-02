台南地檢署偵辦台南議會正副議長賄選案，認議長邱莉莉、副議長林志展等10人涉嫌違反公職人員選舉罷免法等案件，偵查終結，今天提起公訴，由於檢方提到整起賄選案的操盤手、民進黨前中執委郭再欽以市長黃偉哲「掛保證」作為遊說國民黨議員李鎮國將議長票投邱莉莉，黃偉哲下午被問及此事，當場楞了一下說，「我不清楚這件事」。

檢方起訴書中提及找黃偉哲當保證人，黃偉哲下午出席東京國際食品展出訪行前記者會後回應，「我不清楚這件事」他說，對於正副議長一案，他尊重檢察官決定，也希望當事人尋得司法途徑，在法院主張他們的論點，最重要的市民權益，議事運作能不受影響，以維護市民最大權益。

檢方起訴中提到，郭再欽向李鎮國做了兩項保證，一是請黃偉哲與李鎮國及其妻高玫仙見面，由黃偉哲出面保證李鎮國在議長票投邱莉莉，民進黨籍市議員的副議長票投李文俊。其次是邱莉莉、林志展與李鎮國、高玫仙會面，保證李鎮國議長票投邱莉莉，民進黨議員把副議長票投李文俊，確認會面時間後將由黃怡萍與高玫仙聯繫。

無黨籍市議員黃麗招還稱，「郭董（郭再欽）認識很多建商，你如果要買，郭董可以幫你跟建商談打折」，郭再欽也承諾，如果李鎮國、高玫仙若購買皇龍建設或台邦建設房子，可以幫忙取得8折價。如果李鎮國因議長票投邱莉莉，遭開除國民黨黨籍，4年後以無黨籍身分參選議員，郭再欽也會全力支持及贊助經費，如李落選也會支付4年議員薪資（包含月薪12萬元、年終金額及車馬費補助）。