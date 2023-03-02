監察院1日透過新聞稿表示，衛福部在新冠疫苗採購決策、作業程序不夠周延，相關法令欠完備及資訊揭露不足。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，這個「百年大疫」是從來沒有經驗的，謝謝監察院提供相關建議，待收到報告全文後會盡快改善。

監察院社福衛環委員會2月22日通過監委林郁容、王麗珍、蘇麗瓊、蕭自佑所提調查報告，要求行政院督促衛福部對於新冠疫苗的整備、採購決策及作業程序未臻周妥之處，進行檢討改善。

對於監察院建議檢討疫苗採購文書設為密件的必要性，衛福部長薛瑞元今天上午受訪表示，街道調查報告後，會檢視相關建議內容，適度檢討過去採購相關文件，有哪些不涉及合約保密協定，評估是否解開密件方式保存。

王必勝下午在防疫記者會表示，謝謝監察院給指揮中心相關建議，任何工作都不能盡善盡美，針對可能改善的部分，會盡快去改善。

他指出，這個百年大疫是過去從來沒有經驗的，希望改善過後，未來遇到同樣問題可以做得更好；目前尚未收到報告全文，只看到監察院新聞稿，待收到之後會詳細閱讀。