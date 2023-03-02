宜蘭縣內唯一女子橄欖球隊、東光國中，第77屆全國橄欖球錦標賽以4戰全勝的佳績，蟬聯國中女子組冠軍；教練郭昭震指出，能贏得冠軍乃實至名歸，同學們凝聚力、向心力足夠，且不畏艱辛密集訓練；組長張正麒則說，希望他們未來人生如遇到波折，能勇敢站起來，像在球場的拚勁一樣，不斷往前跑、努力達陣。

宜蘭縣東光國中女子橄欖球隊於全國錦標賽中蟬聯冠軍。（吳佩蓉攝）

中華民國橄欖球協會舉辦第77屆全國橄欖球錦標賽，東光國中女子組橄欖球隊於台南長榮大學、2月19至22日賽事中，由組長林培賢、張正麒及教練郭昭震帶隊，在全國6個球隊裡脫穎而出，擊敗了新北市三芝國中、正德國中及桃園市石門國中，最後以3：0取勝台南市民德國中，奪得國中女子組冠軍。

國際上目前極力推廣、普及化國中女子帶式橄欖球；比賽中每支隊伍由7名球員組成，上、下場各7分鐘，每名球員需用魔鬼氈膠帶在腰上兩側黏2條帶子，防守時要快速、精準奪取對方束在腰上的帶子，一邊進攻5次後再換邊攻擊，雙邊都設有達陣區，嚴禁身體碰撞。

東光國中女子橄欖球隊平時練習狀況。（吳佩蓉攝）

郭昭震指出，此次能奪得冠軍乃實至名歸，全因同學們凝聚力、向心力足夠，寒訓時不畏艱辛都密集訓練，且一一克服練習過程中的小插曲，比賽注重團隊的敏捷性、默契和閃躲能力，每天體能及重量訓量都是必備的；同時也讓他們發揮獨立思考的能力。

宜蘭縣東光國中家長會長林杰漢（左）特別到校頒發獎金，表揚同學們。（吳佩蓉攝）

張正麒說，橄欖球運動不受氣候的影響，讓孩子們學習自律跟學習的態度及做人的道理；不論多惡劣的天氣，都能在軟爛草坪上打轉，代表未來人生道路上如遇到波折，會勇敢的站起來，像橄欖球的精神不斷往前跑、努力去達陣，會成為他們人生中最棒的回憶。

隊長陳宥潔說，在最後一整爭奪賽中，因想連霸的心情導致大家壓力超大，上半場只達陣1顆球，所以教練在中場休息時，指導如何突破對方的防守，才能在下半場順利達陣2顆球；此次能奪冠都歸功於大家平時的努力、體力的訓練、跟技術層面的精進及團隊默契的培養，真的很開心再次為學校爭光。