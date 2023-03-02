高雄鳳梨已進入產季初期，不過受到極端氣候影響，高雄首批生產的鳳梨出現許多裂果，農民外銷量變小，內銷價格便宜，大樹區休閒農業發展協會理事長謝坤淞說，現在的鳳梨6分甜4分酸，鳳梨酵素含量最高，民眾不妨趁便宜時多吃鳳梨，高市農業局則向農民收購鳳梨進行果品加工，以維持鳳梨價格穩定。

全台鳳梨收穫面積約為7185公頃，高雄鳳梨收穫面積約959頃，佔全國13％。今年高雄鳳梨生產量約5萬1093公噸，主要產區集中在大樹、內門、大寮及鳥松等區，產季從3月底持續到6月。

高雄鳳梨已進入產季初期，大樹區休閒農業發展協會理事長謝坤淞說，現在的鳳梨6分甜4分酸，鳳梨酵素含量最高。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

大樹區休閒農業發展協會理事長謝坤淞表示，去年高雄鳳梨價格不錯，平均1台斤25元，農民一窩蜂搶種及提早催生，未料今年1月幾波寒流，溫度冷熱交替，導致成長期階段的鳳梨因受寒而果皮龜裂，使得首批生產的鳳梨賣相不佳，但果肉仍好，農民外銷減少，內銷價格變低，因此另尋加工管道。

農業局表示，已於2月公告辦理鳳梨獎勵加工採購，預估收購數量1000公噸，市府已與三家食品加工廠合作，將鳳梨鮮果製成果乾、果餡及果汁等加工品；截至2月底已收購131公噸，鳳梨加工使用新鮮果品，有助產銷穩定，維持農民收益。

「高雄首選電商平台」也設立鳳梨專區，不只新鮮鳳梨，包含鳳梨酥、鳳梨乾及鳳梨醬等鳳梨加工品也都可以在此一併採購。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

除了啟動鳳梨採購加工外，農業局也利用多元行銷，多角化行銷高雄鳳梨，包括媒合國內超商超市通路，上架全台通路及量販店，並與超商合作上架截切鳳梨水果盒，提供小家庭方便採購，並在神農市集規劃鳳梨醬DIY手做體驗，增加鮮果鳳梨的使用量。

「高雄首選電商平台」也設立鳳梨專區，不只新鮮鳳梨，包含鳳梨酥、鳳梨乾及鳳梨醬等鳳梨加工品也都可以在此一併採購。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

此外，「高雄首選電商平台」也設立鳳梨專區，不只新鮮鳳梨，包含鳳梨酥、鳳梨乾及鳳梨醬等鳳梨加工品也都可以在此一併採購。

謝坤淞說，去年鳳梨盤商收購價1台斤約18元、目前只剩12元；市面上價格僅1台斤約20元，較去年同期少5元，希望農民警惕，勿在價格好時搶種及提早催生；不過現在的鳳梨口感酸甜，鳳梨酵素含量最高，他建議注重養生的民眾，不妨趁此時鳳梨便宜時，可多買鳳梨來吃。