台馬跨國合作電影《富都青年》是金馬影后李心潔首度出任監製之作，由金鐘影帝吳慷仁及馬來西亞演員陳澤耀主演兄弟檔，曾獲金馬創投2項首獎，如今國際影展上也傳來好消息，電影入圍了瑞士佛瑞堡影展的劇情片國際競賽單元，也將與另一部台灣電影的《流麻溝十五號》共同角逐獎項。

該片講述一對沒身分證、無國籍的兄弟，在馬來西亞混雜各國外勞的富都巴剎社會底層中，苟延殘喘的生存長大。吳慷仁飾演的啞巴哥哥，甘於接受命運的安排，陳澤耀 則演出不願向現實低頭的弟弟，卻因為2人尋找原生父母和出生證明的過程中，捲入了一場命案，而陷入水深火熱的命運捉弄。

吳慷仁為了完美詮釋土生土長的馬來西亞人，特地提前2個月赴馬來西亞實地考察，了解當地人生活，並與演弟弟的陳澤耀培養感情，為了角色努力瘦身和曬黑，減重超過8公斤以上，還把自己曬黑到還被當地人以為是同鄉，對他講馬來語，成功擺脫「台味」，也再次證明吳慷仁發揮接戲拼命三郎的性格，他也相當期待作品能盡快在台灣與影迷們相見。《富都青年》預計今年下半年上映。