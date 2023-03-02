新竹市「幸福小蜜蜂」為全台唯一由公部門服務之移動餐車，因疫情3年來停辦或改外帶，今年終於恢復內用，除了社區長輩外，也持續服務社區脆弱孩童或弱勢族群，讓他們能夠享用到安全、健康熱騰騰飯菜，截至今年2月底，幸福小蜜蜂累積服務73場次，共達2369人次受惠。

幸福小蜜蜂移動餐車為全台首創，將移動餐車開進社區，在現場將食材料理成一道道美味佳餚，打破目前據點與共餐單一社區的封閉服務模式，車內有瓦斯爐、煎台、烤箱及冰桶等設備，1次可烹調約40份餐點。

這台幸福小蜜蜂餐車，經費來自已故市民郭金灶，他將1600多萬遺產全數捐贈市府做公益，其中200萬元指定完成1台行動餐車，這台餐車也帶著郭金灶的愛心，到社區煮飯給長者吃，陪伴更多獨居長輩聊天吃飯。

市府社會處表示，幸福小蜜蜂移動餐車歷經3年疫情影響暫時停辦或採外帶方式辦理，今年終於恢復內用，讓社區長輩也能藉此機會走出家門到社區、廣場，跟鄰里、志工們閒話家常，一起共餐，共樂、共享美味菜餚。

市府今年委託玄奘大學餐管系師生現場烹煮美味料理，由學生提供桌邊服務，透過官學合作模式，讓學生有學習烹調及服務的機會，並鼓勵長者走出家門，增進人際互動、社會參與，藉此也讓青年進入到社區，未來成為社區發展的新動力。

中興長青協進會羅先生、羅太太說，第一次藉著小蜜蜂移動餐車服務和老朋友敘舊吃飯，平時兩夫妻人口少也不好料理，時常外食油膩又不健康，當天移動餐車準備了玉米筍炒雞肉丁、胡麻醬拌炒時蔬、和風烘蛋、新加坡肉骨茶等，大讚餐點「很好吃也很清爽！還用手機拍照上傳和小孩分享」。

市府指出，今年上半年場次已預約額滿，歡迎各團體單位如有弱勢族群（孩童）服務，可利用7至8月暑假期間預約報名登記場次，下半年預計開放24場次。