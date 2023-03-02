新北市議員蘇泓欽去年1月起頻頻收到不明人士寄出恐嚇信、撥打恐嚇電話，要求他給出3800萬，否則將抹黑妨害選舉，一開始蘇母接獲恐嚇訊息不以為意，但擔心蘇的安危才報警處理，檢調追查下，發現主嫌是蘇父蘇有仁在桃園監獄服刑期間的楊姓和洪姓獄友，新北地院近期依恐嚇取財未遂罪，分別判處4月徒刑，全案可上訴。

蘇泓欽是新北市土樹三鶯選區議員，其父蘇有仁曾連任六屆縣市議員，後因貪汙罪入獄服刑14年，不過，蘇泓欽勤於地方服務，頗受地方民眾肯定。

不過，蘇泓欽服務處去年1月起卻陸續收到3封恐嚇信，聲稱有蘇有仁賄賂選舉的證據，勒索蘇泓欽3800萬元買回，否則魚死網破，蘇母甚至在去年3月接獲恐嚇電話，對方聲稱要處理蘇，要求盡快接電話，否則一定弄倒蘇，蘇母擔憂蘇泓欽安危，決定報警求助。

據悉，蘇服務處原先想替蘇泓欽申請隨扈，但蘇覺得過於突兀，因此拒絕，只好求助警方處理。

檢警追查訊息來源，發現楊男和洪男是幕後主謀，2人因在獄中聽聞蘇有仁財力不錯，又聽聞蘇泓欽要競選連任，因此便寄出恐嚇信，試圖索取財物。

法官認為，2人涉犯恐嚇取財未遂罪、選罷法，後續依恐嚇取財未遂罪論處，但考量2人犯後坦承犯行，也取得蘇的原諒，因此分別判處4月徒刑。