▲基隆市議會議長童子瑋（中）表示，希望轉運站必須要嚴謹施工，盡快開幕，議會也會替市民做好把關。（徐佑昇攝）

▲國民黨市議員林沛祥（右）向民政處長張淵翔（左）表示，希望轉運站可以提供通勤族遮風避雨的地方。（徐佑昇攝）

▲交通處長王圳宏（左）向議員說明轉運站的客運及旅客動線。（徐佑昇攝）

基隆市議會2日上午市政考察，首站前往基隆城際轉運站視察施工進度，現場由基隆市政府觀光及城市行銷處、交通處說明。議長童子瑋指出，城際轉運站是基隆重要交通樞紐，要求市府務必以最嚴謹的態度施工，給基隆市民優質的生活空間。國民黨議員林沛祥則表示，應評估何時可以儘早開放，讓通勤族不用颳風淋雨。對此市府表示，會將議員的建議統整並改善，感謝議員指教。

市政府表示，城際轉運站至今年2月15日止，工程進度已達99％，轉運站主要整合市區公車、客運與火車的轉運功能，轉運站內配置國道客運13席停靠月台，還有12席的公車停靠區，現在只剩下內裝還有其他資訊裝置設置的部分還沒完成。

議長童子瑋表示，今天和同仁到城際轉運站考察，這裡是基隆交通樞紐，目前觀銷處、交通處會將國道客運、公車做出動線調整，城際轉運站是民意代表關心的重大工程，包含交通動線、疏散、客運數量，尤其是工程進度，議會會要求市府要嚴謹的進行工程，並儘速完成開放使用，給市民良好又舒適的候車空間，讓市民回家的路更平穩。

國民黨市議員林沛祥表示，目前看到轉運站已經快要完工，但他最關心的是讓現在通勤族在候車時有可以遮風避雨的地方，但轉運站遲遲沒有開幕，就感覺造成很多空間上的浪費。另外轉運站開幕後，內部空間能否容納大量的通勤族，還有後續動線安排，都要特別注意。無黨籍市議員陳冠羽則擔憂，後續大客車會開到中山一路，與其匯流的忠一路部分是否會造成回堵，還有交通號誌與標線的配套等，都要密切注意。

對此基隆市政府表示，交通處與觀銷處將會針對議員指教的部分全面檢討，謹慎完工，儘早讓轉運站可以啟用，給市民朋友一個優質的候車場所。