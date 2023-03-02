根據台灣結核病防治年報的統計，台東縣每10萬人口就有44.3人有結核病，加上台東南北端相距176公里，醫療資源集中市區，降低民眾就醫意願，為此，衛福部台東醫院新任院長王蘭福是胸腔內科專科，今天起特別在成功分院新增門診，他說「病人不動，醫生動，來成功看診希望讓民眾就醫便利，這是提高肺結核防治率最重要的一步！」

住在成功市區的江小姐今天上午前往成功分院看其他科別，一聽到胸腔內科進駐眉頭一開說，她先生氣喘多年，每個月都要跑台北複診，交通花費是其次，天氣變化就突然發作的壓力讓全家放不下心，現在分院開診終於不必長途奔波。

衛福部台東醫院今天起特別在成功分院新增胸腔內科門診，希望提高偏鄉民眾就醫意願。（蔡旻妤攝）

部東院長王蘭福長年關注結核病動態，到任後發覺台東縣肺結核發生率仍居高位，他舉例，2021年全國新案發生率落在每10萬人30位，但台東縣為44位，遠高於平均數，也觀察到成功、長濱一帶民眾公衛知識普遍較不足，親自帶了宣導海報，讓護理師在院內長廊對候診的民眾宣導。

衛福部台東醫院今天起特別在成功分院新增胸腔內科門診，並在院內長廊宣導相關衛教知識，希望提高偏鄉民眾就醫意願。（蔡旻妤攝）

王蘭福說，結核病3大特徵「發燒、咳嗽超過兩星期、體重減輕」是提供給民眾的預警症狀，結核病潛伏期雖然能夠長達5年但並無傳染力，萬一發病只要按時服藥兩周就能減低傳染恢復正常生活工作上班，醫療過程只需6至9個月按時服藥就能痊癒。