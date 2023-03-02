本土新冠疫情持續降溫，228連假後也未出現明顯反彈，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，過去7天平均確診數和死亡數都有下降，目前疫情處於一年來新低點，因此將會持續公布解除管制措施，並宣佈，接下來會三階段解封，首先是輕症免隔離、其次為解除醫院管制，最後是新冠將由第五類傳染病防治法改為第四類外，指揮中心也會降級開設，或是解散，最後一階段五月就會進行。

王必勝表示，目前疫情處於一年來低點，因此會持續有解除管制的措施，會觀察3月6日校園口罩鬆綁後的疫情，只要穩定後就會在宣布下一個階段鬆綁，且和過去一樣會有緩衝期，但目前還是提醒醫院、長照與公共運輸仍要配戴。

王必勝接著說明接下來解封三階段，首先是3月，針對社區部分，輕症確診者將免隔離、免通報；第二階段是4月，針對醫療院所包括專責病房等，會重新調整感染管制作業；最後一階段就是五月，新冠將從第五類降為第四類外，同時指揮中心也會降至二級或是三級開設，或是解散也有可能，且時間也不排除「再快一點」。

另外，有關傳染病防治法的修法進度，王必勝表示，會盡快來處理，希望本會期可以通過，但不會和指揮中心綁在一起，「無論有沒有指揮中心，修法都會繼續下去。」