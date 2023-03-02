車用、醫療、綠能、工業等四大產品線客戶端需求，且太陽能需求優於去年同期，信邦2月合併營收達28.59億元，月增3.7%，年成長33.88%，創下單月歷史新高，累計前2月合併營收為56.15億元，較去年同期成長25.09%，亦是歷年同期新高。

信邦指出，2月合併營收成長，主要是醫療及健康照護、綠能及工業應用等產業之銷售分別較1月成長6.18%、28.9%及2.13%，就產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔合併營收83.31%；連接器及零組件銷售佔16.69%；若依產業別的銷售分佈，綠能產業佔合併營收32.73%；工業應用產業佔26.74%；汽車產業佔15.94%；通訊及電子週邊產業佔15.59%；醫療及健康照護產業佔9%。

若就前2月相較於去年同期來看，醫療及健康照護產業成長14.32%、汽車產業成長46.44%、綠能產業成長63.58%、工業應用產業成長22.77%、通訊及電子週邊產業減少19.6%。

由於客戶訂單強勁，信邦預估，第1季合併營收可望挑戰單季歷史新高，全年業績有望逐季成長至第3季，再創歷年新高。