執行長Marc Benioff的聲明亦給股價帶來提振，他宣布Salesforce所有雲端服務，以及即時通軟體Slack、數據分析平台 Tableau和子公司MuleSoft的軟體平台都將與人工智慧（AI）技術進行整合。

Salesforce公布第四財季（截至1月31日）營收年增14%，為83.8億美元，優於分析師預測均值79.9億美元。經調整後每股盈餘為1.68美元，較前一年同期成長1倍，並優於市場預估的1.36美元。

全年營收年增18.3%，為313.5億美元。全年經調整後每股盈餘為5.24美元，優於前一年的4.78美元，並創下新高。

包括Elliott Management Corp、Starboard Value等數家主動式投資公司都對這家矽谷寵兒、這場大流行病最大贏家之一的增長放緩表示擔憂，並不斷施壓要求該公司進行改革。

由於經濟情勢不明、消費者收緊開支，該公司第四財季營收雖然年增14%，但與上季相比幾乎不見增長，但分析師表示，公司的獲利能力才是重點。

加拿大皇家銀行（RBC）分析師Rishi Jaluria表示，第四財季表現確實讓Salesforce向主動式投資人爭取到一些時間。

SMBC日興證券（SMBC Nikko Securities）常務董事Steve Koenig 表示，Salesforce管理層要影響那些維權投資人，收入增長只排第二，獲利和現金流才是營運改善的主要焦點。

Salesforce在1月宣布，由於在疫情期間過度招聘，公司將關閉部分辦公室並裁員10%。

展望未來，該公司預估新財年第一季營收介於81.6億～81.8億美元，優於分析師預測均值80.6億美元。Salesforce預估本季經調整後每股盈餘介於1.60～1.61美元，優於分析師預估的1.32美元。全年獲利估將介於每股7.12～7.14美元，遠優於分析師預估的5.84美元。