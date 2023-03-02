台灣民意基金會董事長游盈隆今接受主持人黃光芹專訪提到民進黨主席賴清德時認為，賴清德參選代表民進黨參選2024總統大選，幾乎定於一尊，但是蔡政府的行政權執政表現底好還是不好，是賴的困境，「今年從現在開始到明年一月初，政府執政表現會是好還是不好，我坦白說，是問號？喔彌陀佛，不要出代誌就好」。

談到最近頗受爭議的「全動法」；游盈隆說，這不是單一法案，前面是國防兵役制度改革，後面配套本來就是重要一環，但是現在蔡英文執政團隊最大弱點就是，無法面對民間社會的質疑，其中一個就是在野黨及媒體精英，在說服民意上，其實要更有說服力。

他說，「全動法」一出來，大家第一印象就被剝奪言論自由、16 歲上戰場，社會形成這個氛圍，怎麼推動得下去？這個執政團隊怎麼那麼弱？這模式不斷重複，這也是民進黨九合一敗選的因素，無法有力去說服跟反說服。

他指出，若在戰時，這兩個一定要受到限制，民主國家戰爭來了，一定是戰爭獨裁，重點是何時做？但國防部沒有時間講清楚。這個政府一在被批到體無完膚，這麼重要東西不需要大陣仗說明？無法說服反對的人是錯的。

他還說，「國會多數是在幹嘛？」人民對戰爭憂慮是存在，民調顯示，過去一年雖然有下降，但是還是有五成三，擔心成為下個烏克蘭。政府對全動法太輕忽，只是應付應付，在大多數人都擔心戰爭時，卻沒有能力說服百姓。

他說，疑美論還未成為氣候，但在短時間已成為氛圍，有過半民眾憂心台灣成為第二烏克蘭；蔡政府跳出來說，台灣不會成為第二個烏克蘭？因為台灣已經準備好了。「你憑什麼這麼說？」政府太弱，民間社會比較強，議程設定在政府手上，要讓人民感覺這個法立的好，但每次都丟一個法出來，就被罵翻。

對於去年底開始盛傳的新任美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）將於2023年內訪台，但消息傳出，已確定今年不會來；游盈隆說，「我大膽假設，麥卡錫如果確定暫時不來，那應該是蔡總統請蕭美琴大使，要美方不要來」。

他說，賴清德參選在黨內幾乎定於一尊，但是這次一出來不僅面對九合一爛攤子，當要往前走時，蔡政府的行政權執政表現底好還是不好，這是賴當選的困境，例如全動法，若賴講不清楚，一定扣分，搞得人心惶惶。